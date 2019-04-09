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Смысл и законность использования Путина на предвыборных плакатах объяснили в штабе Порошенко

21:30 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко подтвердил, что плакаты, на которых действующий глава государства изображен с президентом России Владимиром Путиным, являются официальной рекламной продукцией. При этом в штабе пояснили, что не считают необходимым согласовывать это с российским лидером.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. <...>. Путин - вне закона", - заявили в штабе, комментируя высказывания украинских экспертов о незаконности использования фотографии человека без его разрешения.

Представители Порошенко считают, что "задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

А изображение двух президентов напротив друг друга призвано, по мнению штаба, проиллюстрировать способность Порошенко "смело смотреть в глаза" российскому лидеру.


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