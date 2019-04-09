ООН просил предоставить гуманитарным группам в Ливии доступ к мирному населению
22:30 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН настаивает на немедленном предоставлении гуманитарного доступа к мирному населению в Ливии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении координатора гуманитарной помощи ООН в Ливии Марии Рибейро.
"Гуманитарный офис [ООН] в Ливии совместно с гуманитарной группой неустанно продолжают оказывать поддержку народу Ливии и призывают все стороны конфликта предоставить гуманитарный доступ, разрешить безусловную медицинскую эвакуацию, а также обеспечить защиту и безопасность мирным жителям, находящимся в зоне конфликта", - говорится в сообщении.
Рибейро также отметила, что гуманитарные организации уже подготовили все необходимое, включая медицинские аптечки, еду и средства для дезинфекции воды, чтобы обеспечить наиболее нуждающихся в помощи ливийцев. "Критически важно сейчас, чтобы все откликнувшиеся [гуманитарные организации] получили доступ к тем, кто находится в беде", - заключила она.
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