ООН просил предоставить гуманитарным группам в Ливии доступ к мирному населению

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН настаивает на немедленном предоставлении гуманитарного доступа к мирному населению в Ливии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении координатора гуманитарной помощи ООН в Ливии Марии Рибейро.

"Гуманитарный офис [ООН] в Ливии совместно с гуманитарной группой неустанно продолжают оказывать поддержку народу Ливии и призывают все стороны конфликта предоставить гуманитарный доступ, разрешить безусловную медицинскую эвакуацию, а также обеспечить защиту и безопасность мирным жителям, находящимся в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Рибейро также отметила, что гуманитарные организации уже подготовили все необходимое, включая медицинские аптечки, еду и средства для дезинфекции воды, чтобы обеспечить наиболее нуждающихся в помощи ливийцев. "Критически важно сейчас, чтобы все откликнувшиеся [гуманитарные организации] получили доступ к тем, кто находится в беде", - заключила она.







