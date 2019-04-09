0
0
0
НОВОСТИ

ООН просил предоставить гуманитарным группам в Ливии доступ к мирному населению

22:30 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН настаивает на немедленном предоставлении гуманитарного доступа к мирному населению в Ливии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении координатора гуманитарной помощи ООН в Ливии Марии Рибейро.

"Гуманитарный офис [ООН] в Ливии совместно с гуманитарной группой неустанно продолжают оказывать поддержку народу Ливии и призывают все стороны конфликта предоставить гуманитарный доступ, разрешить безусловную медицинскую эвакуацию, а также обеспечить защиту и безопасность мирным жителям, находящимся в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Рибейро также отметила, что гуманитарные организации уже подготовили все необходимое, включая медицинские аптечки, еду и средства для дезинфекции воды, чтобы обеспечить наиболее нуждающихся в помощи ливийцев. "Критически важно сейчас, чтобы все откликнувшиеся [гуманитарные организации] получили доступ к тем, кто находится в беде", - заключила она.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 09.04.2019
Смысл и законность использования Путина на предвыборных плакатах объяснили в штабе Порошенко
0
117
20:30 09.04.2019
Платная трасса Москва-Санкт-Петербург будет открыта целиком в сентябре
0
178
19:45 09.04.2019
Из-за кризиса около 3,5 млн венесуэльцев покинули свою страну
0
208
19:15 09.04.2019
Вместо создания корпорации Росгидромет решил обновит нормативно-правовую базу
0
231
18:30 09.04.2019
Вашингтон, Лондон и Осло требуют, чтобы власти Судана прислушались к протестующим - СМИ
0
265
17:40 09.04.2019
"Беовульф" был написан одним автором - ученые
0
318
17:12 09.04.2019
Военные полеты с включенными транспондерами - здравая идея, но НАТО против - Путин
0
350
17:00 09.04.2019
РФ отрицательно относится к планам Белоруссии повысить тариф транзита нефти на 23% - Новак
0
370
16:32 09.04.2019
Контрразведку Австрии изолировали на Западе из-за контактов правящей партии с РФ - СМИ
0
431
16:12 09.04.2019
Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать Уильяма Браудера - Reuters
0
345

Возврат к списку