На Неве начинается сезон навигации и ночного разведения мостов

06:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сезон навигации на Неве и ночные разводки мостов для пропуска судов начинается в Санкт-Петербурге в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе госучреждения "Мостотрест", на балансе которого находятся все мосты города.

"10 апреля 2019 года стартует навигационный период для разводки мостов на реке Неве и реке Малой Неве", - сказали в пресс-службе.

В учреждении добавили, что пока Администрация Волго- Балтийского бассейна внутренних водных путей не получала заявок на прохождение судов по Неве, поэтому ночью 10 апреля мосты не будут разводиться для пропуска кораблей. В этом году в городе уже проводятся технологические разводки мостов для проверки работы механизмов после зимнего периода, 10 апреля с 01:30 мск до 04:30 мск запланирована технологическая разводка Гренадерского моста.