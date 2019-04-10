На Неве начинается сезон навигации и ночного разведения мостов
06:56 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сезон навигации на Неве и ночные разводки мостов для пропуска судов начинается в Санкт-Петербурге в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе госучреждения "Мостотрест", на балансе которого находятся все мосты города.
"10 апреля 2019 года стартует навигационный период для разводки мостов на реке Неве и реке Малой Неве", - сказали в пресс-службе.
В учреждении добавили, что пока Администрация Волго- Балтийского бассейна внутренних водных путей не получала заявок на прохождение судов по Неве, поэтому ночью 10 апреля мосты не будут разводиться для пропуска кораблей. В этом году в городе уже проводятся технологические разводки мостов для проверки работы механизмов после зимнего периода, 10 апреля с 01:30 мск до 04:30 мск запланирована технологическая разводка Гренадерского моста.
НОВОСТИ
- 07:45 10.04.2019
- Синоптики обещают в среду в Москве дождь и до 13 градусов тепла
- 07:30 10.04.2019
- Сериалы РЕН ТВ впервые покажут на Amazon
- 07:14 10.04.2019
- Минобороны Японии подтвердило факт крушения истребителя F-35A в океане
- 07:12 10.04.2019
- В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация в связи ростом заболевания корью
- 07:02 10.04.2019
- Роскосмос готов участвовать в лунной программе вместе с США, но как равный партнер
- 22:30 09.04.2019
- ООН просил предоставить гуманитарным группам в Ливии доступ к мирному населению
- 21:30 09.04.2019
- Смысл и законность использования Путина на предвыборных плакатах объяснили в штабе Порошенко
- 20:30 09.04.2019
- Платная трасса Москва-Санкт-Петербург будет открыта целиком в сентябре
- 19:45 09.04.2019
- Из-за кризиса около 3,5 млн венесуэльцев покинули свою страну
- 19:15 09.04.2019
- Вместо создания корпорации Росгидромет решил обновит нормативно-правовую базу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать