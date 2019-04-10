Роскосмос готов участвовать в лунной программе вместе с США, но как равный партнер

07:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госкорпорация "Роскосмос" будет участвовать в любых международных космических проектах только на равноправной основе и при понимании пользы этого сотрудничества. Так в Роскосмосе прокомментировали ТАСС заявление главы НАСА Джима Брайденстайна о создании коалиции для возвращения астронавтов на Луну. Брайденстайн, в частности, отметил, что только США способны создать подобный союз, и в этом, по его словам, заключается роль Соединенных Штатов, как "лидера и великой страны".

В российской корпорации отметили, что международное сотрудничество в космосе - важная задача, его примером является взаимодействие по Международной космической станции. "Участие в иных международных проектах в космосе возможно исключительно на равноправной основе и при понимании Роскосмосом пользы от такой кооперации", - заявили в госкорпорации.