Роскосмос готов участвовать в лунной программе вместе с США, но как равный партнер
07:02 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госкорпорация "Роскосмос" будет участвовать в любых международных космических проектах только на равноправной основе и при понимании пользы этого сотрудничества. Так в Роскосмосе прокомментировали ТАСС заявление главы НАСА Джима Брайденстайна о создании коалиции для возвращения астронавтов на Луну. Брайденстайн, в частности, отметил, что только США способны создать подобный союз, и в этом, по его словам, заключается роль Соединенных Штатов, как "лидера и великой страны".
В российской корпорации отметили, что международное сотрудничество в космосе - важная задача, его примером является взаимодействие по Международной космической станции. "Участие в иных международных проектах в космосе возможно исключительно на равноправной основе и при понимании Роскосмосом пользы от такой кооперации", - заявили в госкорпорации.
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