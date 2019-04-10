Минобороны Японии подтвердило факт крушения истребителя F-35A в океане

07:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который во вторник пропал с экранов радаров, упал в Тихий океан в районе северной префектуры Аомори. Об этом заявил в среду журналистам глава оборонного ведомства Такэси Ивая.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что самолет разбился примерно в 135 км от префектуры Аомори. Мы выясняем причины случившегося. Находившийся на борту пилот пока не найден, поиски продолжаются", - сказал он. По его словам, утром в месте падения были найдены несколько фрагментов фюзеляжа самолета.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.