Минобороны Японии подтвердило факт крушения истребителя F-35A в океане
07:14 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который во вторник пропал с экранов радаров, упал в Тихий океан в районе северной префектуры Аомори. Об этом заявил в среду журналистам глава оборонного ведомства Такэси Ивая.
"К сожалению, мы вынуждены признать, что самолет разбился примерно в 135 км от префектуры Аомори. Мы выясняем причины случившегося. Находившийся на борту пилот пока не найден, поиски продолжаются", - сказал он. По его словам, утром в месте падения были найдены несколько фрагментов фюзеляжа самолета.
Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.
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