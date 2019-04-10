0
0
75
НОВОСТИ

Минобороны Японии подтвердило факт крушения истребителя F-35A в океане

07:14 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны, который во вторник пропал с экранов радаров, упал в Тихий океан в районе северной префектуры Аомори. Об этом заявил в среду журналистам глава оборонного ведомства Такэси Ивая.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что самолет разбился примерно в 135 км от префектуры Аомори. Мы выясняем причины случившегося. Находившийся на борту пилот пока не найден, поиски продолжаются", - сказал он. По его словам, утром в месте падения были найдены несколько фрагментов фюзеляжа самолета.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:45 10.04.2019
Синоптики обещают в среду в Москве дождь и до 13 градусов тепла
0
28
07:30 10.04.2019
Сериалы РЕН ТВ впервые покажут на Amazon
0
51
07:12 10.04.2019
В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация в связи ростом заболевания корью
0
97
07:02 10.04.2019
Роскосмос готов участвовать в лунной программе вместе с США, но как равный партнер
0
115
06:56 10.04.2019
На Неве начинается сезон навигации и ночного разведения мостов
0
112
22:30 09.04.2019
ООН просил предоставить гуманитарным группам в Ливии доступ к мирному населению
0
430
21:30 09.04.2019
Смысл и законность использования Путина на предвыборных плакатах объяснили в штабе Порошенко
0
521
20:30 09.04.2019
Платная трасса Москва-Санкт-Петербург будет открыта целиком в сентябре
0
533
19:45 09.04.2019
Из-за кризиса около 3,5 млн венесуэльцев покинули свою страну
0
541
19:15 09.04.2019
Вместо создания корпорации Росгидромет решил обновит нормативно-правовую базу
0
524

Возврат к списку