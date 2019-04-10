Синоптики обещают в среду в Москве дождь и до 13 градусов тепла
07:45 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура составит 11-13 градусов тепла. В ночь на четверг температура может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 10 апреля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
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