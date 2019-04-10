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НОВОСТИ

Сериалы РЕН ТВ впервые покажут на Amazon

07:30 10.04.2019 Источник: НГ-Online

Один из крупнейших стриминговых сервисов Amazon Prime приобрёл права на показ двух проектов телеканала. Сериалы РЕН ТВ пополнили медиатеку Amazon Prime Video – теперь они доступны для просмотра пользователям из США и Великобритании.

Телеканал подписал соглашение о передаче прав на показ боевика «Отцы» и фэнтези «Тайный город».«Тайный город» – сериал, основанный на одноименном цикле романов писателя Вадима Панова.Первый сезон фэнтези вышел в эфир РЕН ТВ в 2014 году. Amazon приобрел права на показ всех трёх сезонов сериала.

По сюжету многосерийного фильма «Отцы», 12 российских старшеклассниц были похищены после сборов на Кипре, а их самолет обнаружен пустым на территории радикальных исламистов в Ливии. Отцы девушек, вопреки запретам спецслужб, бросаются на поиски дочерей.Премьера состоялась в 2017 году и стала самой успешной среди сериалов РЕН ТВ за последние 10 лет.

Вера Цветкова

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