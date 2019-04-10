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НОВОСТИ

Продажи всех самолетов семейства B737 остановились после авиакатастрофы в Эфиопии

08:00 10.04.2019 Источник: Газета.Ru

Компания Boeing в марте не заключила ни одного контракта на покупку самолетов семейства 737 после крушения лайнера MAX 8 в Эфиопии, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что самолеты семейства 737 являются самыми популярными лайнерами компании. Впервые почти за семь лет Boeing не удалось за месяц продать ни одного такого воздушного судна. В газете подчеркнули, что информация о расследовании крушения самолета, распространяемая СМИ, только укрепляет неопределенность среди потенциальных покупателей.

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