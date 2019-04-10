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Для достойной жизни в Москве надо зарабатывать не менее 100 тыс руб - опрос

08:20 10.04.2019 Источник: Российская газета

В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы - не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга - 91 тысячи. Такие данные получены в ходе исследования, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ (имеется в распоряжении "Российской газеты").

Людям задавали вопрос: "Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?". Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска - по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Уде - 54 тысячи, Читы - 50 тысяч.

В то же время 24 процента россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19 процентов планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48 процентов утверждают, что никогда его не достигнут.

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