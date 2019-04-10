Индия намерена купить у России почти полтысячи танков Т-90МС
08:40 10.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Стало известно, что Индия готовится приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму около $2 млрд. Соглашение, по данным “Ъ”, предусматривает поставку не готовых танков, а машинокомплектов для последующей сборки на территории республики.
О том, что правительственный комитет по безопасности Индии одобрил приобретение у России партии из 464 танков Т-90МС, сообщило издание Jane’s Defence Weekly. По данным издания, решение о закупке танков у России было принято в начале апреля, а заседание комитета проходило под председательством премьера Нарендры Моди. По сведениям Jane’s, контракт, оценивается в $1,93 млрд.
«Российская сторона готова к продлению лицензии и увеличению производства в Индии танков Т-90 в связи с принятым решением о дополнительной закупке танков в интересах национальных вооруженных сил»,— заявили “Ъ” в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
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