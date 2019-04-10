Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле - СМИ

09:00 Источник: Газета.Ru

После подсчета 96% голосов правая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетяньяху с незначительным перевесом опережает оппозиционный центристский блок «Кахоль-Лаван». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты выборов, объявленные TV Channel 12.

Отмечается, что партия Нетаньяху получит 37 мест в кнессете против 36 мест у своих главных оппонентов, возглавляемых Бенни Ганцем.



При этом, добавили в агентстве, у партии Нетаньяху «сильная позиция» для создания правящей коалиции. Газета.Ru

