Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле - СМИ
09:00 10.04.2019 Источник: Газета.Ru
После подсчета 96% голосов правая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетяньяху с незначительным перевесом опережает оппозиционный центристский блок «Кахоль-Лаван». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты выборов, объявленные TV Channel 12.
Отмечается, что партия Нетаньяху получит 37 мест в кнессете против 36 мест у своих главных оппонентов, возглавляемых Бенни Ганцем.
При этом, добавили в агентстве, у партии Нетаньяху «сильная позиция» для создания правящей коалиции. Газета.Ru
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