0
0
58
НОВОСТИ

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле - СМИ

09:00 10.04.2019 Источник: Газета.Ru

После подсчета 96% голосов правая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетяньяху с незначительным перевесом опережает оппозиционный центристский блок «Кахоль-Лаван». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты выборов, объявленные TV Channel 12.

Отмечается, что партия Нетаньяху получит 37 мест в кнессете против 36 мест у своих главных оппонентов, возглавляемых Бенни Ганцем.

При этом, добавили в агентстве, у партии Нетаньяху «сильная позиция» для создания правящей коалиции.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 10.04.2019
Путин назвал "бандитом" шведского переводчика
0
22
09:05 10.04.2019
Венесуэла покидает Организацию американских государств
0
56
08:55 10.04.2019
Тюремные сроки за "пьяные" ДТП со смертельным исходом могут быть увеличены
0
71
08:40 10.04.2019
Индия намерена купить у России почти полтысячи танков Т-90МС
0
94
08:20 10.04.2019
Для достойной жизни в Москве надо зарабатывать не менее 100 тыс руб - опрос
0
126
08:00 10.04.2019
Продажи всех самолетов семейства B737 остановились после авиакатастрофы в Эфиопии
0
128
07:45 10.04.2019
Синоптики обещают в среду в Москве дождь и до 13 градусов тепла
0
149
07:30 10.04.2019
Сериалы РЕН ТВ впервые покажут на Amazon
0
153
07:14 10.04.2019
Минобороны Японии подтвердило факт крушения истребителя F-35A в океане
0
205
07:12 10.04.2019
В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация в связи ростом заболевания корью
0
208

Возврат к списку