Венесуэла покидает Организацию американских государств

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств. Это произошло после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщил МИД латиноамериканской страны.

«Это одно из самых печальных решений, принятых … организацией, а также вульгарное применение шантажа и давления на государства-члены в целях удовлетворения пожеланий … политики Вашингтона», — говорится в заявлении МИДа.



В середине марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя назначение Хуаном Гуаидо посла страны в США, заявил, что послов назначают официальные правительства стран ООН, и в Венесуэле это правительство действующего президента страны Николаса Мадуро. Говорит Москва

