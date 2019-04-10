Путин назвал "бандитом" шведского переводчика

09:20 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин в шутку назвал «бандитом» переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стенограмма диалога на этой встрече приводится на сайте Кремля.

В частности, говоря о взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, Путин заявил, что предприниматели из Швеции являются друзьями. Переводчик, в свою очередь, как указал Путин, заменил это слово на слово «партнеры». «Примерно пять миллиардов инвестиций со стороны шведских наших друзей — так и есть, наших друзей шведских — вложено в российскую экономику», — сказал Путин.



После этого, согласно сообщению представителей Кремля, Путин обратился к переводчику: «Я сказал друзей, а он [переводчик] — «партнеры». Бандит», — пошутил Путин. РБК