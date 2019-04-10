Путин назвал "бандитом" шведского переводчика
09:20 10.04.2019 Источник: РБК
Президент России Владимир Путин в шутку назвал «бандитом» переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стенограмма диалога на этой встрече приводится на сайте Кремля.
В частности, говоря о взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, Путин заявил, что предприниматели из Швеции являются друзьями. Переводчик, в свою очередь, как указал Путин, заменил это слово на слово «партнеры». «Примерно пять миллиардов инвестиций со стороны шведских наших друзей — так и есть, наших друзей шведских — вложено в российскую экономику», — сказал Путин.
После этого, согласно сообщению представителей Кремля, Путин обратился к переводчику: «Я сказал друзей, а он [переводчик] — «партнеры». Бандит», — пошутил Путин. РБК
НОВОСТИ
- 09:05 10.04.2019
- Венесуэла покидает Организацию американских государств
- 09:00 10.04.2019
- Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле - СМИ
- 08:55 10.04.2019
- Тюремные сроки за "пьяные" ДТП со смертельным исходом могут быть увеличены
- 08:40 10.04.2019
- Индия намерена купить у России почти полтысячи танков Т-90МС
- 08:20 10.04.2019
- Для достойной жизни в Москве надо зарабатывать не менее 100 тыс руб - опрос
- 08:00 10.04.2019
- Продажи всех самолетов семейства B737 остановились после авиакатастрофы в Эфиопии
- 07:45 10.04.2019
- Синоптики обещают в среду в Москве дождь и до 13 градусов тепла
- 07:30 10.04.2019
- Сериалы РЕН ТВ впервые покажут на Amazon
- 07:14 10.04.2019
- Минобороны Японии подтвердило факт крушения истребителя F-35A в океане
- 07:12 10.04.2019
- В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация в связи ростом заболевания корью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать