В Москве сегодня состоится салют в честь 75-летия освобождения Одессы
10:00 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Салют в честь 75-й годовщины освобождения города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков будет дан в российской столице в среду. Об этом сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
По данным издания, в Москве в честь 75-й годовщины освобождения советских городов-героев и столиц Европы от немецко-фашистских захватчиков, а также в честь взятия Берлина с 10 апреля 2019 по 9 мая 2020 года пройдут 17 праздничных салютов.
"Первый такой салют москвичи и гости столицы увидят уже сегодня, 10 апреля, в ознаменование 75-й годовщины освобождения от врага города-героя Одессы", - сообщает газета.
Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов - в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состояться шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина. Каждый раз салютным дивизионом Западного военного округа ровно в 22:00 мск будет выполняться по 12 залпов.
Город-герой Одесса была освобождена 10 апреля 1944 года войсками 3-го Украинского фронта. Тогда в Москве также был проведен салют - было произведено 24 залпа из 324 орудий.
НОВОСТИ
- 10:32 10.04.2019
- В РФ устарели стандарты транспортировки заключенных - ЕСПЧ
- 10:20 10.04.2019
- Помпео заявил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом
- 10:05 10.04.2019
- Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
- 09:32 10.04.2019
- СК РФ возбудил дело в отношении литовских судей, вынесших обвинительный приговор Язову
- 09:20 10.04.2019
- Путин назвал "бандитом" шведского переводчика
- 09:05 10.04.2019
- Венесуэла покидает Организацию американских государств
- 09:00 10.04.2019
- Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле - СМИ
- 08:55 10.04.2019
- Тюремные сроки за "пьяные" ДТП со смертельным исходом могут быть увеличены
- 08:40 10.04.2019
- Индия намерена купить у России почти полтысячи танков Т-90МС
- 08:20 10.04.2019
- Для достойной жизни в Москве надо зарабатывать не менее 100 тыс руб - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать