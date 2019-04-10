В Москве сегодня состоится салют в честь 75-летия освобождения Одессы

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Салют в честь 75-й годовщины освобождения города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков будет дан в российской столице в среду. Об этом сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

По данным издания, в Москве в честь 75-й годовщины освобождения советских городов-героев и столиц Европы от немецко-фашистских захватчиков, а также в честь взятия Берлина с 10 апреля 2019 по 9 мая 2020 года пройдут 17 праздничных салютов.



"Первый такой салют москвичи и гости столицы увидят уже сегодня, 10 апреля, в ознаменование 75-й годовщины освобождения от врага города-героя Одессы", - сообщает газета.



Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов - в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состояться шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина. Каждый раз салютным дивизионом Западного военного округа ровно в 22:00 мск будет выполняться по 12 залпов.



Город-герой Одесса была освобождена 10 апреля 1944 года войсками 3-го Украинского фронта. Тогда в Москве также был проведен салют - было произведено 24 залпа из 324 орудий.

