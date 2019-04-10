Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
11:00 10.04.2019 Источник: РОСБАЛТ
В Лондоне огласили шорт-лист Международной Букеровской премии, которая вручается авторам книг, переведенных на английский и опубликованных в Соединенном Королевстве или в Ирландии.
В списке претендентов на победу есть писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили.
В частности, в шорт-листе есть прошлогодний лауреат премии, польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом «Пройдись плугом по костям мертвых», первая публикация которого состоялась в 2009 году.
В числе других номинантов — немецкая писательница и поэтесса Марион Пошманн с романом «Сосновые острова», писатель из Колумбии Хуан Габриэль Васкес с романом «Форма руин», писательница и преподаватель из Омана Джоха Аль-Хартхи с книгой «Небесные тела», французская писательница Анни Эрно и ее роман «Годы» и детская писательница, издатель и юрист из Чили Алия Трабукко Серан с романом «Непрожитое».
Обладателя премии за 2019 год назовут 21 мая на торжественном ужине в лондонском концертном зале Roundhouse. Росбалт
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