Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

11:00 Источник: РОСБАЛТ

В Лондоне огласили шорт-лист Международной Букеровской премии, которая вручается авторам книг, переведенных на английский и опубликованных в Соединенном Королевстве или в Ирландии.

В списке претендентов на победу есть писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили.

В частности, в шорт-листе есть прошлогодний лауреат премии, польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом «Пройдись плугом по костям мертвых», первая публикация которого состоялась в 2009 году.

В числе других номинантов — немецкая писательница и поэтесса Марион Пошманн с романом «Сосновые острова», писатель из Колумбии Хуан Габриэль Васкес с романом «Форма руин», писательница и преподаватель из Омана Джоха Аль-Хартхи с книгой «Небесные тела», французская писательница Анни Эрно и ее роман «Годы» и детская писательница, издатель и юрист из Чили Алия Трабукко Серан с романом «Непрожитое».

Обладателя премии за 2019 год назовут 21 мая на торжественном ужине в лондонском концертном зале Roundhouse. Росбалт