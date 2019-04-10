Помпео заявил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом
10:20 10.04.2019 Источник: РБК
Госсекретарь США Майк Помпео выступая в Сенате заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
«Нет наиболее разных ситуацией, чем эти», — заявил Помпео. Голаны, как уточнил глава ведомства, оказались частью Израиля «в результате того, как [страна] подверглась нападению». Израильские военные «оборонялись, существовал риск вторжения» в государство, указал он, отметив, что Израиль, по его мнению, был вынужден захватить Голанские высоты, чтобы «продолжать защищать себя» от сирийского режима.
Россия же, считает госсекретарь, «в свою очередь, ни от кого не оборонялась и решила выбрать момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы».
На вопрос сенатора Дика Дурбина, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, Помпео заметил, что это является «одной из мер практичной политики». РБК
Новости
- 11:00 10.04.2019
- Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
- 10:32 10.04.2019
- В РФ устарели стандарты транспортировки заключенных - ЕСПЧ
- 10:05 10.04.2019
- Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
- 10:00 10.04.2019
- В Москве сегодня состоится салют в честь 75-летия освобождения Одессы
- 09:32 10.04.2019
- СК РФ возбудил дело в отношении литовских судей, вынесших обвинительный приговор Язову
- 09:20 10.04.2019
- Путин назвал "бандитом" шведского переводчика
- 09:05 10.04.2019
- Венесуэла покидает Организацию американских государств
- 09:00 10.04.2019
- Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле - СМИ
- 08:55 10.04.2019
- Тюремные сроки за "пьяные" ДТП со смертельным исходом могут быть увеличены
- 08:40 10.04.2019
- Индия намерена купить у России почти полтысячи танков Т-90МС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать