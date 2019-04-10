Названы страны-лидеры по числу смертных казней
11:32 10.04.2019 Источник: Lenta.ru
Число смертных казней в мире уменьшилось почти на треть за 2018 год. Об этом стало известно из отчета Amnesty International, его результаты опубликованы на сайте правозащитной организации.
В 2018 году были казнены как минимум 690 человек. Это самый низкий показатель за последние десять лет, отмечается в докладе. «Резкое сокращение общего количества казней в мире показывает, что даже страны, от которых это наименее ожидаемо, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не решает всех проблем», — утверждает генсек организации Куми Найду.
Лидерами по числу смертных казней стали Китай, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам и Ирак. При этом данные по Китаю не учитывались в итоговом отчете. Отмечается, что тысячи казней в этой стране классифицируются как государственная тайна.
В то же время в Иране, Ираке, Пакистане и Сомали смертные приговоры стали приводится в исполнение реже. Так. в Иране их количество сократилось почти на 50 процентов. Рост числа смертных казней зафиксирован в Белоруссии, Японии, Сингапуре, Южном Судане и США.
Как сообщается в докладе, из 193 стран, входящих в ООН, в 106 полностью отменена смертная казнь, а в 36 практически не применяется.
В 2017 году, по данным Amnesty International, было казнено 993 человека, в 2016-м — 1032 человека. Около 27 процентов вынесенных смертных приговоров были связаны с преступлениями в области наркотиков. Lenta.Ru
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