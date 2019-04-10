Турция может закупить еще С-400, а также приобрести истребители не у США
11:20 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция может заключить с Россией еще одну сделку по поставкам зенитных ракетных систем С-400, если Соединенные Штаты в конечном итоге откажут республике в поставках зенитных ракетных комплексов Patriot. О такой возможности заявил в среду в интервью телеканалу Эн-ти-ви министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Если США не захотят продать нам "Пэтриот", то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО", - сказал глава МИД.
Турция также может обратиться к любой другой стране, если США откажутся поставить республике новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.
"Если у нас не будет F-35, то мы будем вынуждены удовлетворить нашу потребность в истребителях где-либо еще", - заявил Чавушоглу.
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