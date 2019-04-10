Зеленский, в случае победы на выборах, намерен за три месяца провести "аудит государства"

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский в случае победы на выборах за 3 - 4 месяца проведет "аудит государства", чтобы разобраться в происходящем в стране, а также применит "секретный план" при работе с парламентом. Об этом в среду сообщает украинское издание "Лига" со ссылкой на интервью с представителями команды Зеленского - идеологом предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым.

"Зеленский создаст при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит государства в течение трех - четырех месяцев", - говорится в сообщении. Цель - "понять, что происходит в стране, что было сделано и так далее".



Учитывая, что партия "Слуга народа" не представлена в Верховной раде, команда Зеленского подготовила "секретный план", по которому будет организована работа с парламентариями. "[Зеленский] внедрит "секретный план" для Рады. Поскольку большинство решений невозможно без Верховной рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами", - утверждают его представители. В случае, если наладить сотрудничество с депутатами у него не получится, команда Зеленского пообещала "внедрить другие варианты, которые многих удивят".



Зеленский также намерен заняться реформированием администрации президента.

