В Петрозаводске собака помешала приземлению самолета - СМИ

12:05

В аэропорту Петрозаводска самолет Boeing 737 не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки. Как стало известно РЕН ТВ, экипаж был вынужден пойти на второй круг, поскольку животное занимало взлетно-посадочную полосу.

Самолет следовал в Петрозаводск из Москвы. Со второй попытки экипаж все-таки смог посадить воздушное судно.

