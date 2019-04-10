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НОВОСТИ

В Петрозаводске собака помешала приземлению самолета - СМИ

12:05 10.04.2019

В аэропорту Петрозаводска самолет Boeing 737 не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки. Как стало известно РЕН ТВ, экипаж был вынужден пойти на второй круг, поскольку животное занимало взлетно-посадочную полосу.

Самолет следовал в Петрозаводск из Москвы. Со второй попытки экипаж все-таки смог посадить воздушное судно.  

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