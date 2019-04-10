В Краснодарском крае правоохранители обнаружили тонны замороженной краснокнижной рыбы
13:00 10.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Краснодарском крае обнаружили тонны замороженной краснокнижной рыбы. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщили в МВД.
По информации ведомства, полицейские провели 40 обысков у подозреваемых. Правоохранители нашли 13,5 тонн готовой к продаже рыбы, в том числе занесённой в Красную книгу. У фигурантов изъяли товар, документы, а также 10 лодок с двигателями и средства для ловли рыбы. Говорит Москва
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