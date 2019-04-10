Власти США включили Россию в список стран, где есть риск похищения американских граждан

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США включил Россию во впервые составленный список из 35 стран, в которых, как утверждается, существует риск похищения американских граждан. В распространенном во вторник заявлении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что речь идет о "похищениях и взятии в заложники преступниками и террористами".

Помимо России, в новый список включены, в частности, Афганистан, Ангола, Венесуэла, Гаити, Демократическая Республика Конго, Ирак, Иран, Йемен, Колумбия, Мексика, Нигерия, Сирия, Турция, Филиппины, Уганда, Эфиопия. Кроме того, в нем значится Украина, однако Госдепартамент указал, что имеет в виду восточную часть Украины.

