Депутат не согласилась со спикером Госдумы, попросившим ее не материться

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат не согласилась с Володиным, попросившим её не материться: буду равняться на Пушкина. Поводом для обсуждения в Госдуме стал пост Ольги Алимовой в Facebook. В нём она раскритиковала новый режим работы нижней палаты парламента.

Во время заседания Вячеслав Володин поздравил коллегу с днём рождения и призвал её соблюдать культуру речи.



Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Алимова, использование мата порой необходимо, поэтому она не сможет от него отказаться. Также она привела в пример Александра Пушкина, который включал обсценные фразы в свои стихотворения.



«У каждого свой подход: цензурно это или нецензурно. Я вчера выразила своё негодование по поводу того, что в Госдуме путём голосования фракции “Единая Россия” перенесены заседания».

«Мы теперь будем с 12 часов работать. Это некорректно. Работа государственного органа должна начинаться с 9-10 часов. Я “запипикала”, написала свои эмоции. Для того чтобы решать проблемы, нужно быть с утра на работе, чтобы позвонить в любые структуры, министерства. В регионах люди вообще работают с 8 утра. Предприятия работают с 8 часов; заводы, учреждения -- с 9 часов, и вдруг Дума будет работать с 12. Ну, чё-то не очень звучит».



Новый график Госдумы начнет действовать с 1 мая 2019 года. Парламентские заседания будут проводиться по вторникам, средам и четвергам с 12:00 до 16:00. Говорит Москва