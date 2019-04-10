Нарушение Киевом правил прохода кораблей под Керчью может обернуться войной - заявление СФ
14:00 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на заседании в среду одобрил заявление, в котором говорится, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией, куда может быть вовлечена и Организация Североатлантического договора (НАТО).
Заявление Совфеда о деструктивной политике НАТО, реализуемой после ее учреждения в 1949 году, приурочено к 70-летию со дня образования организации.
"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО", - говорится в заявлении СФ.
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