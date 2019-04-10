Шойгу поручил разобраться с бездушием и формализмом военкоматов при работе с людьми
14:32 10.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Министр обороны Сергей Шойгу поручил разобраться с бездушием и формализмом военкоматов при работе с людьми.
«Всех должностных лиц, которые проявили бездушие в тылу, отправить в более горячие места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах», — сказал министр на закрытой части селекторного совещания Минобороны, — утверждают источники РИА и РБК.
В качестве вопиющих примеров формального отношения приведена ситуация с вдовой капитана, погибшего в Сирии – ей через суд пришлось доказывать право на надбавку к пенсии по потере кормильца. Эхо Москвы
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