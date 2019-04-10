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В еврейских кварталах Нью-Йорка ввели ЧП из-за вспышки кори

16:00 10.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в нескольких кварталах Бруклина, населенных преимущественно ультраортодоксальными евреями, в связи со вспышкой кори.

Жителям очага инфекции предписано в обязательном порядке пройти вакцинацию. В противном случае им грозит штраф.

Многие ультраортодоксальные евреи выступают против прививок из религиозных соображений.

С 30 сентября в этой части Нью-Йорка зарегистрировано 285 случаев заражений. 246 заболевших - дети, сообщила глава городского департамента здравоохранения Оксирис Барбот.

Это крупнейшая с 1991 года вспышка кори в городе.  Русская служба Би-би-си

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