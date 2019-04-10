ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима величиной 20-40 км/час с 500 рублей до 3 тыс. рублей. Об этом на общественных слушаниях в Госдуме сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

"Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей", - сказал он.

