Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в домах с 1 октября
16:32 10.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Совфед одобрил закон о запрете хостелов в домах с 1 октября. Документ предусматривает, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое.
При этом его необходимо оснастить специальным оборудованием надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами и так далее.
Первоначально Госдума предлагала ввести запрет на хостелы в жилых домах в течение десяти дней после вступления закона в силу. Однако Совет Федерации настоял на дате 1 октября. Сенаторы опасались, что бизнес не успеет подготовиться к таким кардинальным изменениям.
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