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В Еврокомиссии заявили о готовности к Brexit без договора

17:12 10.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Еврокомиссии заявили о готовности к выходу Британии из ЕС без договора. Для стран-членов союза подготовлены практические рекомендации, которые охватывают пять ключевых областей правового регулирования.

В частности, они касаются вопросов прав граждан на проживание, социального обеспечения, защиты данных, медицины и медоборудования, а также сотрудничества полиции и судебных органов.

В Еврокомиссии при этом подчеркнули, что Brexit без сделки нежелателен и вызовет перебои.

Сегодня вечером в Брюсселе пройдёт экстренный саммит ЕС по вопросу выхода Великобритании из союза. На нём предстоит решить, предоставлять ли Лондону новую отсрочку. Говорит Москва

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