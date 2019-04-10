Число венесуэльский беженцев может увеличиться до 5 млн. уже к концу года

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические проблемы Венесуэлы приводят к массовой миграции населения и к концу нынешнего года число венесуэльцев за пределами страны может достичь 5 млн. Об этом заявил в среду на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле специальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции Эдуардо Стейн.

"Сейчас за пределами Венесуэлы находятся 3,7 млн граждан этой страны, причем 80% от этого числа мигрантов покинули страну после 2015 года, - отметил он. - В прошлом году из страны выезжали примерно по 5 тыс. человек в сутки. Этот процесс продолжается и, по прогнозам, в 2019 году число венесуэльцев, находящихся за пределами страны, может достичь 5 млн".



