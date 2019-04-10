Минкульт Украины считает Репина и Чайковского деятелями украинской культуры
19:30 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство культуры Украины назвало русского живописца Илью Репина и русского композитора Петра Чайковского деятелями украинской культуры. Как сообщило в среду украинское издание "Страна", об этом говорится в видеоролике, который представил глава Минкульта Украины Евгений Нищук.
"Мы доказали, что Репин - украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине", - цитирует издание слова из видеоролика.
Показан был организован в здании правительстве Украины во время представления проекта "Маленькие города - большие впечатления", который посвящен культурному наследию украинских городов.
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