Минкульт Украины считает Репина и Чайковского деятелями украинской культуры

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство культуры Украины назвало русского живописца Илью Репина и русского композитора Петра Чайковского деятелями украинской культуры. Как сообщило в среду украинское издание "Страна", об этом говорится в видеоролике, который представил глава Минкульта Украины Евгений Нищук.

"Мы доказали, что Репин - украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине", - цитирует издание слова из видеоролика.

Показан был организован в здании правительстве Украины во время представления проекта "Маленькие города - большие впечатления", который посвящен культурному наследию украинских городов.



