Накануне встречи с Порошенко, Макрон встретится с Зеленским

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в пятницу президента Украины Петра Порошенко, однако перед этим встретится с его соперником на президентских выборах Владимиром Зеленским. Об этом сообщили корр. ТАСС в среду в Елисейском дворце.

"В пятницу президент [Макрон] встретится с украинским президентом Порошенко в 18:00, а перед этим он в тот же день в 15:00 примет господина Зеленского, кандидата, прошедшего во второй тур", - заявили в пресс-службе президентской администрации.

Собеседник агентства отказался уточнить, какие конкретно темы будут подниматься в ходе встреч. Представитель пресс-службы сообщил, что будут обсуждаться двусторонние вопросы, а также допустил, что собеседники могут затронуть тему сотрудничества в рамках нормандского формата.

Ранее во вторник украинские СМИ сообщили о подготовке встречи Макрона с Порошенко и Зеленским. Позже, в среду, спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил что обе встречи должны состояться в пятницу.



