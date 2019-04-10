Алжир: Выборы президента назначены на 4 июля
21:30 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех издал в среду указ о проведении 4 июля выборов главы государства. Об этом сообщил информационный портал Alg24.
Таким образом, выборы состоятся в рамках 90-дневного срока, который отведен конституцией Бенсалеху для исполнения обязанностей главы государства.
9 апреля обе палаты парламента Алжира утвердили Бенсалеха в должности главы государства. При этом сам Бенсалех уже не может баллотироваться на высший государственный пост.
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