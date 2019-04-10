Счета всех диппредставительств Венесуэлы в США заблокированы - постпред при ООН

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США оказывают давление на венесуэльских дипломатов, работающих в миссии при ООН, запрещая им выезд за радиус 40 км и блокируя счета постпредства. Об этом заявил в среду постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада, отвечая на вопрос ТАСС.

"США нарушают свои обязательства принимающей страны (в отношении дипломатов, аккредитованных при ООН - прим. ТАСС), - сказал он. - Все наши счета заблокированы, у нас даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу". "Все наши передвижения ограничиваются радиусом в 25 миль (40 км). Таким образом, я не могу поехать, например, в Вашингтон. Я могу запросить выезд за данный радиус, но власти США не дают такое разрешение", - добавил он.



