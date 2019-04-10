Счета всех диппредставительств Венесуэлы в США заблокированы - постпред при ООН
22:30 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США оказывают давление на венесуэльских дипломатов, работающих в миссии при ООН, запрещая им выезд за радиус 40 км и блокируя счета постпредства. Об этом заявил в среду постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада, отвечая на вопрос ТАСС.
"США нарушают свои обязательства принимающей страны (в отношении дипломатов, аккредитованных при ООН - прим. ТАСС), - сказал он. - Все наши счета заблокированы, у нас даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу". "Все наши передвижения ограничиваются радиусом в 25 миль (40 км). Таким образом, я не могу поехать, например, в Вашингтон. Я могу запросить выезд за данный радиус, но власти США не дают такое разрешение", - добавил он.
НОВОСТИ
- 21:30 10.04.2019
- Алжир: Выборы президента назначены на 4 июля
- 20:30 10.04.2019
- Накануне встречи с Порошенко, Макрон встретится с Зеленским
- 19:30 10.04.2019
- Минкульт Украины считает Репина и Чайковского деятелями украинской культуры
- 18:30 10.04.2019
- Число венесуэльских беженцев может увеличиться до 5 млн. уже к концу года
- 17:40 10.04.2019
- Путин обсуждал с Медведчуком вопрос об освобождении украинских моряков, подтвердил Песков
- 17:12 10.04.2019
- В Еврокомиссии заявили о готовности к Brexit без договора
- 17:00 10.04.2019
- Суд в Москве приговорил обвиняемого в госизмене сотрудника ФСБ Докучаева к 6 годам колонии
- 16:32 10.04.2019
- Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в домах с 1 октября
- 16:12 10.04.2019
- ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч
- 16:00 10.04.2019
- В еврейских кварталах Нью-Йорка ввели ЧП из-за вспышки кори
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать