Европа готова отсрочить Brexit до 31 октября - СМИ

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из стран ЕС на полях проходящего экстренного саммита в Брюсселе.

"Лидеры предварительно согласовали дату 31 октября, но с условиями. Теперь они должны согласовать это решение с Мэй, которая должна дать согласие на дату и условия отсрочки", - сказал он.