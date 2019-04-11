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НОВОСТИ

Евросоюз дал Британии возможность не покидать сообщество

07:19 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может полностью отказаться от выхода из Евросоюза (Brexit) в рамках решения саммита ЕС о его переносе. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Дональд Туск.

"Саммит ЕС предоставил гибкую отсрочку Великобритании до 31 октября. За этот период Великобритания может ратифицировать Соглашение о выходе, но может и полностью пересмотреть решение о выходе", - заявил он.

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