Евросоюз дал Британии возможность не покидать сообщество

07:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может полностью отказаться от выхода из Евросоюза (Brexit) в рамках решения саммита ЕС о его переносе. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Дональд Туск.

"Саммит ЕС предоставил гибкую отсрочку Великобритании до 31 октября. За этот период Великобритания может ратифицировать Соглашение о выходе, но может и полностью пересмотреть решение о выходе", - заявил он.