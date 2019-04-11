Евросоюз дал Британии возможность не покидать сообщество
07:19 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания может полностью отказаться от выхода из Евросоюза (Brexit) в рамках решения саммита ЕС о его переносе. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Дональд Туск.
"Саммит ЕС предоставил гибкую отсрочку Великобритании до 31 октября. За этот период Великобритания может ратифицировать Соглашение о выходе, но может и полностью пересмотреть решение о выходе", - заявил он.
НОВОСТИ
- 08:15 11.04.2019
- В ночь на пятницу в Москве температура воздуха может опуститься до 0 градусов
- 08:00 11.04.2019
- Египет отказался от участия в "арабской НАТО"
- 07:45 11.04.2019
- Америка тайно работает над планом урегулирования палестино-израильского конфликта
- 07:25 11.04.2019
- Тереза Мэй хочет, чтобы Британия вышла из ЕС как можно быстрее
- 07:22 11.04.2019
- Если Британия не будет участвовать в выборах в ЕП, ей придется уйти без сделки - премьер Ирландии
- 07:00 11.04.2019
- Европа готова отсрочить Brexit до 31 октября - СМИ
- 22:30 10.04.2019
- Счета всех диппредставительств Венесуэлы в США заблокированы - постпред при ООН
- 21:30 10.04.2019
- Алжир: Выборы президента назначены на 4 июля
- 20:30 10.04.2019
- Накануне встречи с Порошенко, Макрон встретится с Зеленским
- 19:30 10.04.2019
- Минкульт Украины считает Репина и Чайковского деятелями украинской культуры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать