Если Британия не будет участвовать в выборах в ЕП, ей придется уйти без сделки - премьер Ирландии

07:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент или должна будет покинуть Евросоюз 1 июня без сделки. Об этом написал в "Твиттере" премьер-министр Ирландии Лео Варадкар по итогам экстренного саммита ЕС, на котором было согласовано решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.

"Мы закончили", - написал он, перечислив основные результаты встречи, завершившейся далеко за полночь. "Во- первых, гибкая отсрочка до 31 октября. Во-вторых, мы проведем оценку ситуации на нашем плановом саммите в июне. В-третьих, Великобритания примет участие в выборах в Европарламент или должна будет покинуть [ЕС] 1 июня без сделки", - уточнил премьер-министр Ирландии.