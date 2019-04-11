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Тереза Мэй хочет, чтобы Британия вышла из ЕС как можно быстрее

07:25 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй надеется, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше, и сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС, на котором было согласовано решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.

"Я проголосовала три раза за то, чтобы выйти из ЕС. Если бы достаточное число депутатов проголосовали вместе со мной в январе, мы уже были бы вне Евросоюза. Мы не смогли добиться этого большинства в парламенте, и теперь я веду работу, чтобы добиться такого соглашения, которое получит большинство в Палате общин. Я хочу, чтобы это [выход из ЕС] произошло как можно быстрее, и буду работать над этим", - пообещала Мэй.

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