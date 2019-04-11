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Америка тайно работает над планом урегулирования палестино-израильского конфликта

07:45 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США готовится обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта до конца текущего месяца. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их данным, содержание плана, который прорабатывался старшим советником президента США Джаредом Кушнером и его командой, (помимо них) известно полностью только четырем должностным лицам администрации. Для хозяина Белого дома Дональда Трампа был проведен специальный брифинг на этот счет. США скрывают содержание документа от своих союзников, включая Израиль, уточнили источники телекомпании.

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