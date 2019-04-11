Египет отказался от участия в "арабской НАТО"
08:00 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО"). Об этом сообщило в среду агентство Рейтер.
По его данным, египетская сторона уведомила об этом решении США и других участников предполагаемого ближневосточного альянса, сообщает агентство со ссылкой на источник. Власти Египта якобы обеспокоены, что заключение такого союза вызовет напряженность в отношениях с Ираном.
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