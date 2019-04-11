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В ночь на пятницу в Москве температура воздуха может опуститься до 0 градусов

08:15 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура составит 10-12 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до 0 градусов. Ветер днем северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

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