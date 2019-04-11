Трамп: Очень плохо, что Европейский Союз так жесток к Великобритании и Brexit

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз принял слишком жесткую позицию в отношении выхода Великобритании из состава ЕС после того, как страны согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в "Твиттере".

"Очень плохо, что Европейский Союз так жесток к Великобритании и Brexit. ЕС также является жестким торговым партнером по отношению к Соединенным Штатам, это изменится", - написал Трамп.