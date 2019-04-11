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ПАСЕ призвала РФ сформировать свою делегацию в Ассамблею и выплатить взнос в СЕ

09:00 11.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Сессия ПАСЕ призвала Россию сформировать свою делегацию в Ассамблею и выплатить взнос в СЕ. В принятой резолюции ПАСЕ «призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы сохранить общеевропейскую миссию СЕ и избежать выхода из организации крупнейшего государства. 

Как заявил вице-спикер ГД Петр Толстой, резолюция не содержит гарантий соблюдения прав российских законодателей в Страсбурге. По его словам, своей резолюцией ПАСЕ фактически выдвигает ультиматум России, но с Москвой нельзя разговаривать таким языком. Эхо Москвы

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