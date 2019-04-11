На территории храма Христа Спасителя произошел пожар

09:20

Пожар произошел в бытовках на территории храма Христа Спасителя на улице Волхонка, 15 в центре столицы. Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, площадь возгорания составляла около 80 квадратных метров.

При этом пламя охватило 12 бытовок. Пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать возгорание. m24.ru



