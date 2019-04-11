В Германии заявили о незаконности санкций США
09:32 11.04.2019
Санкции США протий европейских компаний, ведущих с Россией бизнес, являются незаконными с точки зрения международного права. Об этом в интервью OWC заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.
По его словам, ряд последних пакетов американских санкций не преследуют какой-либо четкой политической цели и связны исключительно с защитой собственных экономических интересов, в частности, увеличением экспорта американского СПГ. nation-news.ru
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