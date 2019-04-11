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Ким Чен Ын призвал наносить удары по вводящим санкции против КНДР

10:00 11.04.2019 Источник: РБК

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — сказал Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей партии в среду.  РБК

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