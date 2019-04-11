Ким Чен Ын призвал наносить удары по вводящим санкции против КНДР
10:00 11.04.2019 Источник: РБК
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — сказал Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей партии в среду. РБК
НОВОСТИ
- 11:20 11.04.2019
- Американский офицер объяснил, зачем США войска в Европе
- 11:05 11.04.2019
- Штаб Порошенко выложил смонтированное видео, на котором фура сбивает Зеленского
- 11:00 11.04.2019
- Президент Судана аль-Башир ушел в отставку - Reuters
- 10:32 11.04.2019
- Небензя предложил США перестать вмешиваться в дела других стран
- 10:20 11.04.2019
- Депутат Рады оценил шансы на вступление Украины в НАТО
- 10:05 11.04.2019
- Суд арестовал имущество экс-министра Абызова
- 09:32 11.04.2019
- В Германии заявили о незаконности санкций США
- 09:20 11.04.2019
- На территории храма Христа Спасителя произошел пожар
- 09:05 11.04.2019
- Военные Судана заявили о снятии президента и отставке кабмина
- 09:00 11.04.2019
- ПАСЕ призвала РФ сформировать свою делегацию в Ассамблею и выплатить взнос в СЕ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать