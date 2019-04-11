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Суд арестовал имущество экс-министра Абызова

10:05 11.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Суд арестовал имущество бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Это произошло в самом начале месяца, но стало известно только накануне.

Под арестом по решению Басманного суда оказалось более 430ти миллионов рублей на расчётных счетах Михаила Абызова, а также два земельных участка и столько же жилых домов в Подмосковье. Помимо этого арестованы три квартиры бывшего правительственного чиновника, четыре комнаты и одно машиноместо в Москве. Басманный суд в начале месяца арестовал активы по ходатайству Следственного комитета, сообщили в инстанции. Когда на имущество Абызова накладывали арест, он попытался снять деньги со счёта. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, экс-министр по делам Открытого правительства причастен к хищению четырех миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Абызов вину отрицает. Ходатайство на его арест Мосгорсуд рассмотрит завтра.

Всего по делу проходят шесть человек, они арестованы.  Эхо Москвы

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