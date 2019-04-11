Небензя предложил США перестать вмешиваться в дела других стран

10:32 Источник: Газета.Ru

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе США прошло внеочередное расширенное заседание Совета Безопасности.

Вице-президент США Майк Пенс выразил на нем свое возмущение тем, что на заседании присутствовал посол этой латиноамериканской страны.

«При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — обратился он к постпреду Венесуэлы Самэулю Монкаде. При этом Пенс добавил, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства».

Американский политик пообещал, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы «добиться перехода к демократии в Венесуэле». По его словам, этому мешают только два государства — Россия и Китай, которые продолжают блокировать американские инициативы.



В защиту Венесуэлы выступил постпред России Василий Небензя, который осудил фамильярное обращение Пенса к Монкаде. «Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН, — подчеркнул дипломат. — Если вы хотите сделать Америку опять великой, в чем мы все искренне заинтересованы, перестаньте вмешиваться во внутренние дела других стран». Газета.Ru

