0
0
9
НОВОСТИ

Штаб Порошенко выложил смонтированное видео, на котором фура сбивает Зеленского

11:05 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского намерена усилить его охрану, усмотрев угрозу физической расправы в ролике, размещенном штабом его оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале штаба Зеленского.

"В 21:34 10 апреля на официальном Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко, было опубликовано видео, где фура сбивает Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Сразу после ДТП на видео появляется "дорожка" из белого вещества, похожего на наркотическое средство. Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика Зеленского, который вышел утром того же дня, утверждает команда кандидата.

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или, может, он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после?" - подчеркивается в комментарии команды Зеленского.

Отмечается, что 7 апреля на официальной странице в "Фейсбуке" вышло обращение Порошенко, в котором президент призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте пользователю приходит СМС, содержащее ссылку на Telegram и Viber-каналы. В указанном Telegram-канале и появилось видео с фурой.

"Что будет завтра? Понятно одно: наша команда рекомендует Владимиру усилить охрану", - подчеркивает штаб Зеленского.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 11.04.2019
Американский офицер объяснил, зачем США войска в Европе
0
28
11:00 11.04.2019
Президент Судана аль-Башир ушел в отставку - Reuters
0
73
10:32 11.04.2019
Небензя предложил США перестать вмешиваться в дела других стран
0
125
10:20 11.04.2019
Депутат Рады оценил шансы на вступление Украины в НАТО
0
133
10:05 11.04.2019
Суд арестовал имущество экс-министра Абызова
0
135
10:00 11.04.2019
Ким Чен Ын призвал наносить удары по вводящим санкции против КНДР
0
162
09:32 11.04.2019
В Германии заявили о незаконности санкций США
0
192
09:20 11.04.2019
На территории храма Христа Спасителя произошел пожар
0
182
09:05 11.04.2019
Военные Судана заявили о снятии президента и отставке кабмина
0
217
09:00 11.04.2019
ПАСЕ призвала РФ сформировать свою делегацию в Ассамблею и выплатить взнос в СЕ
0
264

Возврат к списку