Штаб Порошенко выложил смонтированное видео, на котором фура сбивает Зеленского

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского намерена усилить его охрану, усмотрев угрозу физической расправы в ролике, размещенном штабом его оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале штаба Зеленского.

"В 21:34 10 апреля на официальном Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко, было опубликовано видео, где фура сбивает Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.



Сразу после ДТП на видео появляется "дорожка" из белого вещества, похожего на наркотическое средство. Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика Зеленского, который вышел утром того же дня, утверждает команда кандидата.



"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или, может, он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после?" - подчеркивается в комментарии команды Зеленского.



Отмечается, что 7 апреля на официальной странице в "Фейсбуке" вышло обращение Порошенко, в котором президент призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте пользователю приходит СМС, содержащее ссылку на Telegram и Viber-каналы. В указанном Telegram-канале и появилось видео с фурой.



"Что будет завтра? Понятно одно: наша команда рекомендует Владимиру усилить охрану", - подчеркивает штаб Зеленского.

