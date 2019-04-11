Американский офицер объяснил, зачем США войска в Европе
11:20 11.04.2019
Угрозы нападения России на Европу не существует, и Китай атаковать Юго-Восточную Азию тоже не собирается, заверил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.
— Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет, — сказал он.
Поэтому, продолжил военный, реальной необходимости размещать в Европе войска нет. Это нужно только одному определённому кругу людей в США — "группам с особыми интересами", которые платят правящему классу огромные деньги за ведение войн, добавил полковник в отставке.
— Военное присутствие за океаном — это их кассовый аппарат, — заявил Макгрегор.
Он также отметил, что отправленные за океан американские военные куда нужнее на границе США с Мексикой, и будь они там, им удалось бы защитить страну от наплыва мигрантов. Life.ru
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